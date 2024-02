Visite commentée « Cany au fil de l’eau » Place Robert Gabel Cany-Barville, lundi 8 avril 2024.

Visite commentée « Cany au fil de l’eau » Place Robert Gabel Cany-Barville Seine-Maritime

Découvrez les anciennes halles au blé de la place carrée de la mairie, la turbine qui fournissait l’énergie à la plus grosse filature de Cany-Barville, les façades fleuries des commerces, le parc du Clos Saint Martin… et la Durdent, fleuve côtier de 23 km qui traverse le bourg. Visite commentée pédestre d’une durée d’1h45.

RDV à 15h à l’Office de Tourisme.

Gratuit. Sur réservation en ligne ou auprès de l’Office de tourisme.

Un adulte majeur accompagnant pour 1 à 4 enfants.

Pour les groupes de plus de 15 personnes, nous contacter.

Place Robert Gabel Office de Tourisme

Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie info@cote-albatre-tourisme.fr

