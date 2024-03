Visite autour de la flore Jardins du musée Lalique Wingen-sur-Moder, samedi 1 juin 2024.

Visite autour de la flore En 1h, une médiatrice vous emmène dans le musée et les jardins pour faire le lien entre les créations de René Lalique ou de ses successeurs et les plantes choisies pour les extérieurs. La flore a, en… 1 et 2 juin Jardins du musée Lalique 3€/pers + entrée du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T11:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:30:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

En 1h, une médiatrice vous emmène dans le musée et les jardins pour faire le lien entre les créations de René Lalique ou de ses successeurs et les plantes choisies pour les extérieurs. La flore a, en effet, inspiré les artistes, que ce soit pour réaliser des bijoux ou des objets en verre ou en cristal, mais également les paysagistes qui ont oeuvré. Ainsi par exemple, la fougère se retrouve sur un flacon de parfum, mais aussi dans le jardin extérieur. Il en est de même pour la rose ou la lavande…

Jardins du musée Lalique 40, rue du Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder, Bas-Rhin, Grand Est Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est 03 88 89 08 14 http://www.musee-lalique.com https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-Lalique/370756536959;https://twitter.com/Musee_Lalique Les jardins créés en 2011 font partie de votre visite au musée Lalique. Ils renforcent l’aspect convivial du site et permettent, par le choix des essences de relier les créations à la nature tant observée par René Lalique. Les jardins se composent de parterres classiques sur le parvis du musée, un jardin floral dans la cour formée par les bâtiments, et un jardin boisé situé sur le toit de l’exposition permanente qui va compléter cet ensemble. parking sur site

© Studio Y. Langlois – Musée Lalique – Coll. Lalique SA