Visite au coeur de la Basse Vallée Rue de la Plage Criel-sur-Mer, mercredi 10 juillet 2024.

Visite au coeur de la Basse Vallée Rue de la Plage Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Découverte du paysage, des enjeux, de la faune et de la flore de cette zone humide qui fait l’interface entre la terre et la mer.

Animée par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Yères et de la Côte

Réservation obligatoire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 14:00:00

fin : 2024-07-10

Rue de la Plage Parking de la Véloroute

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie enslittoral@seinemaritime.fr

