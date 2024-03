Visite-atelier – Un voyage sophrologique dans l’univers de Yann Lacroix Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers, mercredi 24 avril 2024.

Visite-atelier – Un voyage sophrologique dans l’univers de Yann Lacroix Si vous souhaitez profiter l’exposition « Le Château intérieur » autrement, libérer les tensions et vous reconnecter au moment présent, c’est l’activité idéale pour vous. Mercredi 24 avril, 15h00 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Tarif plein 10€ – A partir de 6 ans – Rendez-vous au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, 16 Rue Saint-Genest – Sur inscription https://culture.nevers.fr/

Début : 2024-04-24T15:00:00+02:00 – 2024-04-24T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-24T15:00:00+02:00 – 2024-04-24T17:00:00+02:00

Nous vous invitons à découvrir les bienfaits de la sophrologie à partir de l’exposition de Yann Lacroix.

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/

