Visite-Atelier Empreintes fantômes Beaumont-du-Lac, jeudi 28 mars 2024.

Visite-Atelier Empreintes fantômes Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Venez expérimenter et jouer avec les propriétés de la résine naturelle d’hévéa, l’arbre à caoutchouc ! Appliquée sur des images d’architecture et de paysage, elle permet de créer des réserves géométriques sur lesquelles poser de la couleur. Une fois sèche, la pellicule caoutchouteuse se retire, laissant apparaître des figures fantomatiques.

3ans et +

Réservation conseillée 05 55 69 27 27 .

Début : 2024-03-28 15:00:00

fin : 2024-03-28 16:30:00

Île de Vassivière

Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine massolent@ciapvassiviere.org

