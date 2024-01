Visite-atelier Drôles d’oiseaux Rue du Parc Buffon Montbard, vendredi 23 février 2024.

Visite-atelier Drôles d’oiseaux Rue du Parc Buffon Montbard Côte-d’Or

L’Histoire naturelle des oiseaux de Buffon est considérée comme le plus beau livre français d’ornithologie du XVIIIe siècle. Lors d’une visite-atelier, venez manipuler et expérimenter pour découvrir toutes les caractéristiques de ces animaux. Une sortie dans le parc Buffon et ses alentours permettra d’observer et d’identifier certaines espèces d’oiseaux. EUR.

Rue du Parc Buffon Pôle pédagogique de l’Orangerie

Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté museeparcbuffon@montbard.com

Début : 2024-02-23 14:30:00

fin : 2024-02-23 16:00:00



