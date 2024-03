Visite à vélo Vél’eau Loches, dimanche 21 avril 2024.

Visite à vélo Vél’eau Loches Indre-et-Loire

Enfourchez votre vélo et partez à la découverte du patrimoine de l’eau sur un parcours de 18km, encadré par la section cyclotourisme de la SVL (Société Vélocipédique Lochoise). Accès exceptionnel au Moulin de l’Aumonier.

Apporter son vélo (vélo électrique possible, chemins blancs par moment). Casque et gilet jaune fortement conseillés. Prévoir encas et eau. 00 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 14:30:00

fin : 2024-04-21 17:30:00

Place de la Marne

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@loches-valdeloire.com

L’événement Visite à vélo Vél’eau Loches a été mis à jour le 2024-03-07 par ADT 37