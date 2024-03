Visite à la lampe de poche de l’arboretum Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy, samedi 18 mai 2024.

Visite à la lampe de poche de l’arboretum Promenons-nous dans les bois… la nuit ! Samedi 18 mai, 22h00 Jardin botanique Jean-Marie Pelt entrée libre

Promenons-nous dans les bois… la nuit !

Visite commentée à la lampe de poche de l’arboretum.

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique 54600 Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 41 47 47 http://www.jardinbotaniquedenancy.eu https://jardinbotaniquedenancy.eu Le jardin botanique Jean-Marie Pelt présente sur une surface de 35 hectares, 15 collections thématiques et 5 serres tropicales.

L’ensemble témoigne de la richesse du monde végétal et permet de se familiariser aussi bien avec les plantes communes de nos régions qu’avec les espèces originaires de contrées plus lointaines.

Plantes des forêts tropicales humides, des déserts américains ou africains, nénuphars géants ou primevères délicates, plantes cailloux ou lilas parfumés, iris multicolores ou orchidées bariolées y dévoilent leurs plus beaux atours…

