Visite à la ferme Théâtre Le Petit Jacques Lille, mercredi 17 avril 2024.

Visite à la ferme Spectacles de marionnettes Mercredi 17 avril, 15h30 Théâtre Le Petit Jacques Réservations en ligne sur www.lepetitjacques.fr et possibilité d’acheter sa place le jour du spectacle directement à l’accueil du théâtre

Jacques attend sa petite sœur Lilou dans la ferme de Monsieur Firmin où ils passeront des vacances. Il y a beaucoup d’animaux à y découvrir. Mais attention, il faudra avoir l’œil lorsque certains d’entre eux viendront à disparaître.

THÉÂTRE DE MARIONNETTES LE P’TIT JACQUES

Théâtre de semi-plein air dans la lignée des théâtres de square. Spectacles dans la tradition du dialogue entre marionnettes et enfants/familles.

Héros du lieu : Jacques de Lille.

Période d’ouverture : de mi-avril à fin octobre

Théâtre Le Petit Jacques quai de la Citadelle, lille Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France 03 20 42 09 95 http://www.lepetitjacques.fr https://www.facebook.com/marionnettesleptitjacques/?ref=pages_you_manage Théâtre de marionnettes pour enfants situé au cœur du jardin Vauban.. Accès public par le quai de la Citadelle, face à la Deûle (à 2 pas du Zoo de Lille) Parking Champs de mars petit Paradis à 5 mn à pied.