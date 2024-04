Visite à la ferme « Sur la trace de l’escargot… » Ferme Karrascol Arras-en-Lavedan, jeudi 4 juillet 2024.

Tous les jeudis, située à 930 m d’altitude, cette petite ferme aux productions diversifiées (escargots, poules pondeuses, rhubarbes, fruits et aromatiques) vous invite à ralentir et découvrir le temps d’une visite commentée d’1h30, l’univers fantastique des bêtes à cornes. Une expérience unique à partager en famille ou entre ami(e)s ! Les visites sont maintenues en cas de pluie car nous avons la possibilité de nous abriter juste à côté des parcs à escargots. Et quoi de mieux qu’une jolie averse pour les voir sortir de leur coquille ?

Il y a 2 créneaux le matin de 9h30 à 11h et l’après-midi de 15h à 16h30.

Réservation indispensable.

Possibilité d’accueillir des groupes constitués (15 personnes minimum) sur d’autres jours de juin à septembre.

Vente directe à la ferme sur RDV. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-04 09:30:00

fin : 2024-09-05 11:00:00

Ferme Karrascol ARRAS-EN-LAVEDAN

Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie pyrenescargots@gmail.com

