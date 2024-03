Visite à histoire, contes du monde entier au Jardin de la Terre Le jardin pour la Terre Arlanc, dimanche 2 juin 2024.

Visite à histoire, contes du monde entier au Jardin de la Terre Pour regarder le jardin autrement, Stéfanie vous propose de vous asseoir au pied des arbres, à l’écoute de contes du monde entier. C’est doux, tendre, amusant parfois, pour les petits … et les plus g… Dimanche 2 juin, 14h00 Le jardin pour la Terre 3 € par participant

Dimanche 2 juin de 14h00 à 15h30.

Le jardin pour la Terre 31 rue du moulin- 63220 Arlanc, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Arlanc 63220 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://arlanc.fr/jardin-pour-la-terre/ https://www.facebook.com/jardinpourlaterre.arlanc [{« type »: « email », « value »: « jardinterre.arlanc@gmail.com »}] Lieu de promenade et de découverte, ce jardin dessiné en forme de planisphère vous plonge dans l’histoire, la géographie, la botanique, la biodiversité, la relation intelligente entre l’homme et la nature. Il est le seul planisphère végétal d’Europe qui vous fera faire le tour du monde en 90 minutes.

©Le Jardin pour la Terre