Le café des astucieux Atelier nichoirs en palettes à Bény-Bocage Vire Vire Normandie, mercredi 24 avril 2024.

Le café des astucieux Atelier nichoirs en palettes à Bény-Bocage Vire Vire Normandie Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 14:00:00

fin : 2024-04-24 16:30:00

Le SEROC vous propose divers ateliers et visites pour vous donner des clés pour réduire vos déchets au quotidien : apporter des solutions simples et accessibles pour réduire ses déchets, impulser une autre façon de consommer et un changement de comportement, et permettre les échanges et bonnes pratiques entre habitants.

Aujourd’hui, c’est un atelier « nichoirs en palettes » qui vous est proposé : Vous voulez accueillir des oiseaux dans votre jardin ? N’achetez pas de nichoirs, faites-les vous-mêmes ! Venez apprendre à fabriquer votre abri à oiseaux à partir de bois de palettes de récupération !

Dès 7 ans, réservation vivement conseillée !

Vire Médiathèque

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



