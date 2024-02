Vintage Day Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol, dimanche 7 avril 2024.

Vintage Day Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

3ème édition du Vintage day

Les Amoureux du Vintage by moped vintage custom organise la 3ieme édition de notre journée vintage bourse tout thème déco, garage, loft, vinyles, jeux vidéo et société, gadget, ect…



Buvette et restauration sur place à partir de 8h à 18h

Entrée gratuite pour les visiteurs.



Balade en cyclo prévu suivant la météo. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 08:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol

Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur coudertdid@wanadoo.fr

