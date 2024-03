Vins et parfum Activité sensorielle ! Rue du Moulin-Noize Beaune, dimanche 26 mai 2024.

Vins et parfum Activité sensorielle ! Rue du Moulin-Noize Beaune Côte-d’Or

“Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous”, ou plus précisément des rencontres !

Entre une passion pour l’univers des parfums et une histoire familiale en Bourgogne, entre des amoureuses du parfum et du vin, toutes en quête d’éveil sensoriel, d’épicurisme et de partage.

Pendant 2h30, plongez dans un univers olfactif unique mélangeant dégustation de vin et art de la parfumerie. Vous partirez à la découverte d’arômes et repartirez avec votre parfum signature, créé en s’inspirant des Climats !

Au programme

* Présentation des arôme des vins de Bourgogne

* Dégustation sensorielle d’un vin et caractérisation aromatique avec olfaction des arômes du vin

* Olfaction et présentation des matières premières et des accords parfum correspondants

*Choix des matières premières et composition de son propre parfum inspiré des Climats

* Olfaction du parfum sur cône et remise du flacon (30 ml)

Parfait pour passer un moment entre amis ou à offrir à ceux que l’on aime ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 15:00:00

fin : 2024-05-26

Rue du Moulin-Noize Cité des Climats et vins de Bourgogne

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Vins et parfum Activité sensorielle ! Beaune a été mis à jour le 2024-03-18 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1