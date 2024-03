Vincent Beer-Demander Théâtre de l’Œuvre Marseille, samedi 20 avril 2024.

Vincent Beer-Demander ♫♫♫ Samedi 20 avril, 20h00 Théâtre de l’Œuvre 12,50 / 15,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T20:00:00+02:00 – 2024-04-20T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T20:00:00+02:00 – 2024-04-20T22:00:00+02:00

« Mon dernier récital solo remonte à 2019, lors de la création des 24 caprices pour mandoline de Vladimir Cosma, salle Gaveau, à Paris. C’est donc avec beaucoup d’émotion que je partagerai dans le merveilleux écrin du Théâtre de l’Œuvre de Marseille ce moment musical singulier et intimiste avec le public marseillais, avant le raz-de-marée du 4ème Mandol’in Marseille en juillet prochain. C’est une belle occasion pour moi de faire découvrir quelques-unes de mes dernières compostions, comme la Prière du Grand Chat dédiée à mon regretté grand-père Maurice Vuillier, ou Samouraï créé l’an dernier lors de ma tournée japonaise. Mais rassurez vous, aux côtés des ces nouveautés, je ne manquerai pas de jouer les classiques de mon répertoire comme Tombeau à R. Calace ou mon hommage à Edith Piaf. Je compte bien aussi convoquer à ce récital mes anges gardiens : Ennio Morricone et Vladimir Cosma, à travers les musiques qu’ils m’ont composées ou arrangées et je réserve quelques surprises de musiques jamais encore jouées sur scène ! »

Théâtre de l'Œuvre 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur