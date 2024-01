Balade commentée sur les pas d’Adèle de Boigne Vimoutiers, dimanche 11 août 2024.

Vimoutiers Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-11 14:00:00

fin : 2024-08-11 16:00:00

Ce dimanche, baladez-vous avec Mme Gestin à la découverte de la vie d’une comtesse : Adèle de Boigne, fille du Marquis d’Osmont. Histoire de cette femme extraordinaire qui a vécu à la Cour de Versailles sous Louis XVI et qui a connu l’exil en Angleterre. Cette grande épistolière de son siècle, amie du Chancelier Pasquier (Duc et Paire de France) a lancé Trouville. Visite du château d’Osmont à Aubry-le-Panthou et du Centre d’études bouddhiques situé sur le domaine du château.

Limité à 6 personnes.

Au départ de Vimoutiers.

Sur réservation au moins 48h à l’avance : le lieu de rendez-vous vous sera donné au moment de l’inscription.

Véhicule indispensable.

A partir de 7 ans.

Vimoutiers 61120 Orne Normandie



