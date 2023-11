Yard Act – Dream Job Tour 2024 TRANSBORDEUR Catégories d’Évènement: Rhône

Yard Act – Dream Job Tour 2024 TRANSBORDEUR, 12 avril 2024, VILLEURBANNE. Yard Act – Dream Job Tour 2024 TRANSBORDEUR. Un spectacle à la date du 2024-04-12 à 20:00 (2024-04-12 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros. YARD ACT : DREAM JOB TOUR 2024Le post punk a de l'avenir devant lui avec YARD ACT.YARD ACT s'est formé à Leeds en septembre 2019 lorsque Ryan Needham s'est retrouvé à vivre temporairement dans la chambre d'amis de James Smith. Les deux étaient compagnons de pub depuis des années, mais leurs nouvelles conditions de vie ont servi de catalyseur à leur amitié et ont permis à leur créativité de se développer ensemble. Ils ont fusionné le goût de James pour les paroles avec les démos proto-punk de Ryan en utilisant une ancienne boîte à rythmes et une basse empruntée.Informations pratiques :Réservation PMR : infos@transbordeur.fr

