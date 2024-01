Les 3 et 6 heures de Villeneuve courses Villeneuve, samedi 15 juin 2024.

Courses en solo ou en équipe 2/4/6 et course enfants

Programme :

12h 6h de course

15h 3h de course

18h30 course enfant 1 & 2 km

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie jerome.savignac18@gmail.com



