Villej’en Sport 30 rue du bourbonnais Rennes, mardi 23 avril 2024.

Villej’en Sport Villej’en sport est un projet territorialisé et itinérant qui a pour but de permettre aux habitants d’animer et de pratiquer une activité physique au plus près de chez eux lors des vacances scolaires. Mardi 23 avril, 15h00 30 rue du bourbonnais Ouvert à tous, l’entrée est libre et gratuite

Début : 2024-04-23T15:00:00+02:00 – 2024-04-23T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-23T15:00:00+02:00 – 2024-04-23T18:00:00+02:00

️VILLEJ’EN SPORT ️

️Le Villej’en Sport des vacances de printemps se déroulera au 30 Rue du Bourbonnais, le 23 avril de 15h à 18h, sur le thème des Jeux Olympiques et Paralympiques, sous forme d’Olympiades.

Vous y retrouverez : un parcours à l’aveugle, du tir à l’arc, du tir à la corde, des parcours multisports, un chamboule tout, du tchoukball….

L’événement est gratuit et ouvert à tout public.

Nous avons vraiment hâte de vous y voir !

Avec votre famille ou vos amis, nous vous attendons nombreux !

30 rue du bourbonnais 35000 Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne

