Villej’en Sport 30 rue du bourbonnais Rennes, mardi 23 avril 2024.

Villej'en sport est un projet territorialisé et itinérant qui a pour but de permettre aux habitants d'animer et de pratiquer une activité physique au plus près de chez eux lors des vacances scolaires. Mardi 23 avril, 15h00

Du 2024-04-23 15:00 au 2024-04-23 18:00.

️VILLEJ’EN SPORT ️

️Le Villej’en Sport des vacances de printemps se déroulera au 30 Rue du Bourbonnais, le 23 avril de 15h à 18h, sur le thème des Jeux Olympiques et Paralympiques, sous forme d’Olympiades.

Vous y retrouverez : un parcours à l’aveugle, du tir à l’arc, du tir à la corde, des parcours multisports, un chamboule tout, du tchoukball….

L’événement est gratuit et ouvert à tout public.

Nous avons vraiment hâte de vous y voir !

Avec votre famille ou vos amis, nous vous attendons nombreux !

30 rue du bourbonnais 30 rue du bourbonnais 35000 Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine