La Ferme des Animaux Villefranche-de-Rouergue, 30 novembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

C’est un grand jour à la ferme, les animaux ont pris le pouvoir ! Désormais, tous les animaux sont égaux..

2024-04-23 fin : 2024-04-23 . EUR.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



It’s a big day on the farm: the animals have taken over! From now on, all animals are equal.

Es un gran día en la granja: ¡los animales han tomado el control! A partir de ahora, todos los animales son iguales.

Heute ist ein großer Tag auf dem Bauernhof, denn die Tiere haben die Macht übernommen! Von nun an sind alle Tiere gleich.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Villefranche-Najac