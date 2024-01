Concert de Nadau, place Notre Dame ! Villefranche-de-Rouergue, samedi 20 juillet 2024.

Concert de Nadau, place Notre Dame ! Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : 2024-07-20

fin : 2024-07-20

Venez voir le groupe occitan Nadau à Villefranche de Rouergue, ce 20 juillet 2024, place Notre Dame!

Nadau, C’est la cornemuse landaise qui s’engueule avec la guitare électrique, c’est le chant traditionnel qui se frite et qui se frotte avec la musique, c’est 4 Zénith, 4 Olympia et des milliers de gens qui chantent.

C’est un spectacle bilingue de 2 heures humour, impertinence, tendresse, poésie.

Plus de 1000 soirées, 13 albums (dont 8 en CD), 3 vidéos, 2 DVD plus de 60000 disques vendus.https://www.nadau.com/

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



