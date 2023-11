Le Grand Sacre Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 2 juin 2024, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,Manche

C’est le 27 mai 1655 qu’est célébré le premier Grand Sacre de Villedieu-les-Poêles, grâce à l’action de la Compagnie du Très Saint-Sacrement de l’Autel, fondée l’année précédente dans la cité sourdine. Une histoire qui perdure, avec tous les quatre ans, une procession religieuse à travers la ville, qui accueille à cette occasion une délégation de Chevaliers de Malte.

Programme 2024

9 h 15 : Formation de la Procession Place du Pussoir-Fidèle.

9 h 30 : Accueil liturgique des Membres de l’Association Française de l’Ordre Souverain de Malte et des Personnalités Civiles et Religieuses et départ en cortège vers l’église Notre-Dame où est chanté le Veni Creator. Ensuite, la procession se rend vers le Parc de la Commanderie, à la sonnerie des cloches.

10 h 00 : Arrivée au Parc de la Commanderie, Messe Solennelle

12 h 00 : Photographie sur les marches de la Mairie de la délégation des Chevaliers de Malte et de l’ensemble des personnalités civiles et religieuses.

15 h 00 : Procession Eucharistique à travers la Cité (9 reposoirs), en présence des membres de l’Association Française de l’Ordre Souverain de Malte.

18 h 00 : Fin de la Procession – Place de la République (dernier reposoir)..

2024-06-02 09:15:00 fin : 2024-06-02 18:00:00. .

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



The first Grand Sacre de Villedieu-les-Poêles was celebrated on May 27, 1655, thanks to the efforts of the Compagnie du Très Saint-Sacrement de l’Autel, founded in the town the previous year. A history that continues to this day, with a religious procession through the town every four years, welcoming a delegation of Knights of Malta.

2024 program

9:15 am: Procession forms at Place du Pussoir-Fidèle.

9:30 am: Liturgical welcome for members of the Association Française de l?Ordre Souverain de Malte and civil and religious dignitaries, followed by a procession to Notre-Dame church, where the Veni Creator is sung. The procession then proceeds to the Parc de la Commanderie, to the tolling of the bells.

10:00 am: Arrival at Parc de la Commanderie, Solemn Mass

12:00 pm: Photograph on the steps of the Town Hall by the Knights of Malta delegation and all the civil and religious dignitaries.

3:00 pm: Eucharistic procession through the town (9 repositories), in the presence of members of the French Association of the Sovereign Order of Malta.

6:00 pm: End of the Procession ? Place de la République (last resting place).

El primer Grand Sacre de Villedieu-les-Poêles se celebró el 27 de mayo de 1655, gracias a la labor de la Compagnie du Très Saint-Sacrement de l’Autel, fundada el año anterior en la localidad de Sourdine. Esta historia continúa hasta nuestros días, con una procesión religiosa por la ciudad cada cuatro años, que acoge para la ocasión a una delegación de Caballeros de Malta.

Programa 2024

9.15 h: Formación de la procesión en la plaza del Pussoir-Fidèle.

9.30: Acogida litúrgica de los miembros de la Asociación Francesa de la Soberana Orden de Malta y de las personalidades civiles y religiosas, y salida en procesión hacia la iglesia de Notre-Dame, donde se canta el Veni Creator. A continuación, la procesión se dirige al Parc de la Commanderie al toque de las campanas.

10.00 h: Llegada al Parc de la Commanderie, Misa solemne

12.00 h: Fotografía en la escalinata del Ayuntamiento por la delegación de los Caballeros de Malta y todos los dignatarios civiles y religiosos.

15.00 h: Procesión eucarística por la ciudad (9 repositorios), en presencia de miembros de la Asociación Francesa de la Soberana Orden de Malta.

18.00 h: Fin de la Procesión ? Plaza de la República (última morada).

Am 27. Mai 1655 wurde in Villedieu-les-Poêles das erste große Sakrament gefeiert, dank der im Jahr zuvor in der Stadt gegründeten « Compagnie du Très Saint-Sacrement de l’Autel » (Gesellschaft des Allerheiligsten Altarsakraments). Diese Geschichte hält bis heute an, denn alle vier Jahre findet eine religiöse Prozession durch die Stadt statt, die zu diesem Anlass auch eine Delegation der Malteserritter empfängt.

Programm für 2024

9.15 Uhr: Aufstellung der Prozession auf dem Place du Pussoir-Fidèle.

9.30 Uhr: Liturgischer Empfang der Mitglieder der französischen Assoziation des Souveränen Malteserordens und der zivilen und religiösen Persönlichkeiten und Aufbruch in einer Prozession zur Kirche Notre-Dame, wo das Veni Creator gesungen wird. Anschließend begibt sich die Prozession unter Glockengeläut zum Parc de la Commanderie.

10.00 Uhr: Ankunft im Parc de la Commanderie, feierliche Messe

12.00 Uhr: Fotografieren der Delegation der Malteserritter und aller zivilen und religiösen Persönlichkeiten auf den Stufen des Rathauses.

15.00 Uhr: Eucharistische Prozession durch die Stadt (9 Raststätten), in Anwesenheit der Mitglieder der französischen Assoziation des Souveränen Malteserordens.

18.00 Uhr: Ende der Prozession ? Place de la République (letzte Ruhestätte).

