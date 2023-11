La Fête des Métiers d’Art Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 20 avril 2024, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,Manche

La 7e édition de La Fête des Métiers d’art de Villedieu-les-Poêles se tiendra les 20 et 21 avril 2024.

La Fête des Métiers d’Art réunit des professionnels du domaine de l’artisanat d’art pour y vendre leurs créations et montrer leurs savoir-faire.

Cette Fête des Métiers d’art est devenue un incontournable au fil des ans, non seulement sur le territoire de la communauté de Communes de Villedieu Intercom mais bien plus largement sur la Normandie et les régions voisines. Une attention particulière est portée au « jeune public » ainsi qu’aux adolescents pour leur permettre de découvrir les métiers de l’intelligence de la main, dans toute la diversité que proposent les métiers d’art.

Programmation à venir..

Samedi 2024-04-20 fin : 2024-04-21 . .

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



The 7th edition of La Fête des Métiers d?art de Villedieu-les-Poêles will be held on April 20 and 21, 2024.

The Fête des Métiers d?Art brings together professionals from the arts and crafts sector to sell their creations and showcase their skills.

Over the years, the Fête des Métiers d?Art has become a not-to-be-missed event, not only in the Villedieu Intercom Community of Communes, but more widely in Normandy and neighboring regions. Particular attention is paid to young people and teenagers, to enable them to discover the diversity of craftsmanship.

Program to come.

El 7º Festival de Artesanía de Villedieu-les-Poêles se celebrará los días 20 y 21 de abril de 2024.

La Fête des Métiers d’Art reúne a profesionales del sector de la artesanía para vender sus creaciones y mostrar sus habilidades.

A lo largo de los años, la Feria de Artesanía se ha convertido en una cita ineludible, no sólo en la Mancomunidad de Villedieu, sino también en el conjunto de la región de Normandía y zonas limítrofes. Se presta especial atención a los jóvenes y adolescentes, que tienen la oportunidad de descubrir la gran variedad de productos artesanales que se ofrecen.

Próximo programa.

Die 7. Ausgabe von La Fête des Métiers d’art de Villedieu-les-Poêles findet am 20. und 21. April 2024 statt.

Bei der Fête des Métiers d’Art kommen Fachleute aus dem Bereich des Kunsthandwerks zusammen, um ihre Kreationen zu verkaufen und ihr Können zu zeigen.

Dieses Fest der Kunsthandwerke ist im Laufe der Jahre nicht nur im Gebiet der Communauté de Communes de Villedieu Intercom, sondern auch in der Normandie und den Nachbarregionen zu einem unumgänglichen Ereignis geworden. Besondere Aufmerksamkeit wird dem « jungen Publikum » sowie Jugendlichen gewidmet, um ihnen die Möglichkeit zu geben, die Berufe der Intelligenz der Hand in ihrer ganzen Vielfalt, die das Kunsthandwerk bietet, zu entdecken.

Programmierung in Kürze.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Villedieu-les-Poêles