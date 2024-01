Parcours énigme au royaume de la Fritillaire pintade Villecelin, samedi 20 avril 2024.

Parcours énigme au royaume de la Fritillaire pintade Villecelin Cher

Début : Samedi 2024-04-20

fin : 2024-04-20

Cette année, la découverte des prairies prend des allures de défi insolite. Parcourez le site pour débusquer des boîtes qui renferment des surprises. Une vraie chasse aux trésors pour une approche ludique et familiale du site des Prairies de Beauvoir.

Vous serez certains de repartir avec quelques cadeaux made in Berry et un bon goûter. Prévoir des bottes. Sur inscription. Animation proposée par le Cen Centre-Val de Loire avec l’Office de tourisme de Lignières-en-Berry dans le cadre de Fréquence Grenouille.

4 EUR.

Villecelin 18160 Cher Centre-Val de Loire accueil@lignieresenberry-tourisme.fr



