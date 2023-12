L’EducapCity Ville d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 4 mai 2024, Issy-les-Moulineaux.

L’EducapCity Samedi 4 mai 2024, 08h00 Ville d’Issy-les-Moulineaux Gratuit, sur inscription dans les écoles, accueils de loisirs, maisons de quartier ou à l’Espace Jeunes Anne Frank

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T08:00:00+02:00 – 2024-05-04T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-04T08:00:00+02:00 – 2024-05-04T18:00:00+02:00

L’EducapCity

Rallye civique, culturel et sportif

Avec l’ÉducapCity, les jeunes de 8 à 12 ans (du CM1 à la 5ᵉ) redécouvrent leur Cité dans une chasse au trésor à l’échelle de leur ville à la rencontre de son histoire, de son patrimoine, de ses institutions, de ses associations et de ses équipements.

Ce grand rallye citoyen permet aux plus jeunes de s’approprier leur ville de manière ludique et de concourir dans une compétition qui prône le respect, le civisme et la citoyenneté.

Cette 11ᵉ édition est axée sur le thème des Jeux olympiques

Lieux d’inscription : écoles, accueils de loisirs, maisons de quartier, Espace Jeunes Anne Frank

Samedi 4 mai de 8h à 18h

Pour demander le dossier d’inscription : https://www.clavim.asso.fr/inscriptions-educapcity-2024

https://www.youtube.com/watch?v=k5iDFCdzRnE&t=20s

CLAVIM IssySport