Ville de Saint-Claude Journées européennes des Métiers d’Art La fraternelle / Maison du Peuple Saint-Claude, samedi 6 avril 2024.

Ville de Saint-Claude Journées européennes des Métiers d’Art

Sur le bout des doigts

Samedi 6 et dimanche 7 avril 2024

de 10h à 18h

à La fraternelle / Maison du peuple

(12, rue de la Poyat 39200 SAINT-CLAUDE)

Entrée libre et gratuite

Coordonnées par le collectif des JEMA du Haut-Jura

Afin de valoriser une image commune, favoriser les partenariats et renforcer l’image d’un territoire riche en savoir-faire, les acteurs des métiers d’art sont fédérés et regroupés une nouvelle fois sur un seul et même site par le collectif d’organisation des JEMA du Haut-Jura pour cette édition 2024.

Ainsi, comme chaque année, les Villes de Saint-Claude (coordinatrice 2024), Moirans-en-Montagne, Morez des Hauts de Bienne, le Lycée des Arts du Bois Pierre Vernotte de Moirans-en-Montagne, l’association La fraternelle, le groupement du Jura des Meilleurs Ouvriers de France, le Parc naturel régional du Haut-Jura, la Maison de l’émail de Morez, l’Atelier des savoir-faire de Ravilloles, les Communautés de communes Terre d’Émeraude et Haut-Jura Saint-Claude et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Interdépartemental Franche-Comté délégation Jura, œuvreront pour la promotion des métiers d’art en organisant une manifestation collective à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art.

En 2024, cette manifestation aura pour thème Sur le bout des doigts et se déroulera à Saint-Claude, les samedi 6 et dimanche 7 avril prochains, de 10h à 18h à La fraternelle / Maison du peuple.

L’entrée sera libre et gratuite.

Sur place

• Artisans et artistes

• Démonstrations

• Expositions

• Ateliers tous publics

• Buvette et petite restauration

? Inauguration le samedi 6 avril à 11h30.

DÉMONSTRATION & VENTE

Ceramik Mak céramique

Crash Méduse photo & illustration en riso

Marine Egraz illustration

Fibres ébénistes ébénisterie

Sonia Frobert poterie

LiAc’HLAn laine feutrée

Angelo Nassivera mosaïque terrazzo

La Maison de l’Émail

Lycée Pierre Vernotte arts du bois

La fraternelle impression d’art

L’Atelier des Savoir-Faire avec

– Laurie Dané bijouterie

– Fanny Legros calligraphie

– Florien Pol vannerie

ATELIERS TOUT PUBLIC GRATUITS inscription sur place

• samedi & dimanche 14h-17h en continu

> badges illustrés avec Marine Egraz,

> papertoys en risographie avec Crash Méduse,

> sérigraphie et typographie avec La fraternelle,

> mosaïque terrazzo avec Angelo Nassivera (MOF)

• samedi 10h30 atelier vannerie avec Florence Pol

• samedi 15h et dimanche 11h atelier modelage avec Ceramik Mak

• samedi 15h atelier calligraphie avec Fanny Legros

• dimanche 15h atelier travail du bois avec Laurie Dané

• samedi 14h & dimanche 10h30 visites guidées de la Maison du Peuple sur le bout des doigts

Retrouvez toutes les informations concernant les JEMA 2024 à Saint-Claude sur le site Internet de la Ville www.saint-claude.fr, ainsi que sur www.journeesdesmetiersdart.fr.

Renseignements Mairie de Saint-Claude Service Culture-Animations

Tél. 03 84 41 42 62 EUR.

La fraternelle / Maison du Peuple 12 rue de la Poyat

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

