ATELIER DANSE PARENT/ENFANT Samedi 1 juin 2024, 10h00 Ville de Floirac Gratuit sur réservation

AUTOUR DU SPECTACLE

Le Bal des possibles – Les Ouvreurs de Possibles – Samedi 8 juin à 20h à la Halle 47

Atelier danse parent/enfant pour être ambassadeur le soir du bal, mené par les chorégraphes de la compagnie.

Votre participation à l’atelier implique votre présence au spectacle.

Tout public à partir de 6 ans – Jauge limitée à 30 personnes

Durée : 2h

Ville de Floirac 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

