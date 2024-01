Trail du Wurzel Villé, dimanche 21 avril 2024.

Trail du Wurzel Villé Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 07:00:00

fin : 2024-04-21

Différents parcours le samedi 20 avril

– Le Tour du Wurzel 80km-3800d+ départ à minuit.

– Le Défi du Wurzel 80km samedi et 26km dimanche 3800d+ et 1100d+ départ à minuit le samedi et à 9h le dimanche.

– L’Ultra du Wurzel 80km samedi et 52km dimanche 3800d+ et 2450d+ départ à minuit le samedi et à 7h le dimanche.

Différents parcours le dimanche 21 avril

– La Montée de la Honel 13km-580d+ départ à 10h.

– La Roche des Fées 26km-1100d+ départ à 9h30.

– Le Trail du Wurzel 52km-2450d+ départ à 7h.

– Le Relais du Wurzel 34km-1500d+ et 18km-950d+ départ à 7h

– La course des Lutins (pour les 5-9 ans 600m / pour les 10-14 ans 1100m): départ à 11h.

Vestiaires et douches sur le lieu de départ/arrivée. Petite restauration (burgers et tartes flambées).

4 rue Belle Vue

Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est asso.wasa@gmail.com



