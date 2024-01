Concert « BAL FOLK » avec Plume Abbaye de Boschaud Villars, samedi 10 août 2024.

Concert « BAL FOLK » avec Plume Abbaye de Boschaud Villars Samedi 10 août, 19h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-08-10 19:00

Fin : 2024-08-10 21:00

. Samedi 10 août, 19h00 1

Il suffit d’observer le visuel du groupe pour sentir que de la musique de Plume émane une énergie brute et unique adressée à la meute.

Le groupe nous embarque dans un voyage envoûtant au rythme de l’archet furieux du erhu (violon traditionnel chinois) et des riffs indomptables de la guitare. En coulisse, les lames de fond déroulées par la guimbarde et les ponctuations énergétiques du didgeridoo s’accordent aux douces mélodies de l’accordéon.

Une puissance originale, un timbre caractéristique et une cohésion singulière émanent de ce trio atypique à l’enthousiasme débordant, qui garde la pulse des musiques populaires comme horizon et l’improvisation comme ligne de fuite.

13 € en zone Jardin & 15 € en zone Abbaye, adhérents 12€, gratuit pour les moins de16 ans

Buvette ouverte à 18h. Pique-nique possible pendant le concert en zone Jardin

Billetterie : https://festivillars.s2.yapla.com/fr/event-51580

Abbaye de Boschaud Abbaye Notre Dame de Boschaud Villars 24530 Dordogne