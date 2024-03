Village sportif et culturel Mairie Aillant-sur-milleron, samedi 1 juin 2024.

A l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, les associations sportives et culturelles du bellegardois investissent la Cour d’Antin pour vous proposer des animations sportives et culturelles. Cet évènement est organisé par les communes de Quiers-sur-Bezonde et de Bellegarde et coordonné par le Comité Régional Olympique et Sportif.

Mairie Aillant-sur-milleron Aillant-sur-milleron [{« type »: « link », « value »: « https://www.bellegarde-45.fr »}]

