Village en Fête à Saint-Michel Léparon La Roche-Chalais, vendredi 30 août 2024.

Village en Fête à Saint-Michel Léparon La Roche-Chalais Dordogne

VILLAGE EN FÊTE

Le vendredi 30, samedi 31 août 2024

Vendredi 30 randonnée semi-nocturne et gourmande organisée par le Comité des fêtes en partenariat avec les Pas de la Double et les Doublauds.

Samedi 31 concours de pétanque et marché gourmand le soir feu d’artifice, jeux pour enfants.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30

fin : 2024-08-31

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Village en Fête à Saint-Michel Léparon La Roche-Chalais a été mis à jour le 2024-02-12 par Val de Dronne