VIEUX CON ? Espace Aragon Oissel, jeudi 4 avril 2024.

VIEUX CON ? Vieux con ? : un nouveau spectacle explosif d’une insolente et lucide férocité. Jeudi 4 avril, 20h30 Espace Aragon Tarif Plein 16.40 €, Tarif Réduit 11.40 €, Tarif Labo 8.20 € et Tarif famille 20.40 € (1 adulte et 1 enfant)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T20:30:00+02:00 – 2024-04-04T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-04T20:30:00+02:00 – 2024-04-04T22:00:00+02:00

Christophe Alévèque tente d’expliquer le monde à son petit dernier. Un monde pasteurisé et anxiogène où l’on vous sauve la vie en la pourrissant.

Avec ses petits poings et le cerveau disponible qui lui reste, il est entré en lutte contre la mièvrerie, l’hypocrisie et le lissage de la pensée. La tyrannie de la bienveillance n’a pas de limites ? Ca tombe bien ! Lui non plus ! En libre penseur, il est entré en résistance. A tel point qu’il se demande s’il ne serait pas devenu un vieux con. Et vous ? Venez vous tester.

Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie

