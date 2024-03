Viens je t’emmène camper dans la savane… Le Loft Pédagogique Frejus, mercredi 10 avril 2024.

Viens je t’emmène camper dans la savane… Un espace tout doux ambiancé « savane » pour stimuler les sens des tout petits et de leurs parents…respirez, vous êtes au loft pédagogique 10 – 13 avril Le Loft Pédagogique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T10:00:00+02:00 – 2024-04-10T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T14:00:00+02:00

Un espace ambiancé « savane » pour stimuler les sens des tout petits et de leurs parents , un accès par une rivière (de balles) jusqu’à des tentes pour s’y cacher, des animaux tout doux (peluches), une cascade magique (de bulles lumineuses) à dévorer des yeux et une ambiance sonore pour une balade « ailleurs » le temps d’un instant…à cela ajoutez des histoires à raconter près du (faux) feu de camp avec des flammes mouvantes (en tissus virevoltant) et le tour est joué…imaginez, laissez place à votre âme d’enfant, touchez, écoutez, regardez, partagez et respirez, vous êtes au loft pédagogique

Parceque tous les adultes ont d’abord été des enfants mais que peu d’entre eux s’en souviennent…

Le Loft Pédagogique 58 avenue de Lattre de Tassigny Frejus 13009 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur