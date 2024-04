Vidiel’A Rânes, mercredi 17 avril 2024.

Vidiel’A Rânes Orne

Et si la musique devenait matière ?

Deux comédiennes interprètent une drôle de partition vocale, inspirée de l’Aria de John Cage. Pour incarner ce chemin musical fantaisiste, elles se vêtissent d’objets trouvés ou recyclés, faits de cuirs, fils et laines. Elles s’amusent des rebonds entre les sonorités et les matériaux, créent des sculptures musicales et des séquences dansées. Vidiel’A est un hommage au hasard et aux surprises, aux petits et grands commencements de la vie.

Spectacle sensoriel et musical

Un spectacle de Edwige Bage et Sophie Mourot / Compagnie À Trois Branches

Spectacle soutenu par le Quai des Arts, et accueilli en résidence au muti-accueil

Les Abeilles, dans le cadre d’un projet BABIL DRAC Normandie

Création avril 2024 / Toutes premières représentations

Collaboration artistique Marie-Noëlle Deverre et Martin Moulin

De 6 mois à 5 ans

Durée 25 minutes

Mercredi 17 avril à 10h, 11h30 et 15h45

Quai des Arts Quai B

Tarif unique 4€, réservation conseillée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 10:00:00

fin : 2024-04-17

1 rue de la Feuille

Rânes 61200 Orne Normandie billetterie@quaidesarts.fr

L’événement Vidiel’A Rânes a été mis à jour le 2024-04-02 par Argentan Intercom