Vide mouflet à Fresne-Saint-Mamès Fresne-Saint-Mamès, samedi 4 mai 2024.

Vide mouflet à Fresne-Saint-Mamès Fresne-Saint-Mamès Haute-Saône

Un vide mouflet, c’est un vide-grenier dédié aux affaires d’enfants, et c’est ce que propose l’association APEF70 dans la cour de l’école de Fresne-Saint-Mamès le samedi 4 mai de 15H à 20H.

Le tarif est de 3€ le mètre.

Pensez à prendre vos couteaux et outils ! L’affûTRUCK rémouleur sera sur place.

De la restauration et une buvette seront disponibles.

Parking et accès rue du Pâquis. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-04

47 grande rue

Fresne-Saint-Mamès 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté apef_70@laposte.net

L’événement Vide mouflet à Fresne-Saint-Mamès Fresne-Saint-Mamès a été mis à jour le 2024-03-07 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY