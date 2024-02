Vide-jardin au Jardin Bourian Dégagnac, dimanche 21 avril 2024.

Vide-jardin au Jardin Bourian Dégagnac Lot

L’association des Jardiniers Bourians organise son vide-jardin, troc plantes, sur le site du Jardin Bourian, au dessus du plan d’eau.

Convivialité, partage et découverte seront au centre de cette journée.

Le vide-jardin fonctionne comme un vide-greniers mais avec une entrée plus jardinière, outils, bricolage, aménagements extérieurs, nature …

On peut venir y vendre, troquer ou donner tout ce qui a trait au jardinage et au plein air (outils, livres, plants, graines, paniers, mobilier, déco …

Pensez à tout ce qui dort dans votre cabane à outils, dont vous ne vous servez plus et qui pourrait être utile à d’autres !

9h rdv parking de la place de Dégagnac pour un départ à 9h15. Randonnée de 7km avec Ça Marche (Observation de l’environnement)

10h 18h vide-jardin (graines, décoration, paniers, plantes, livres, outils…)

Réservez votre emplacement gratuit !

Restauration, buvette sur place. EUR.

Jardin Bourian

Dégagnac 46340 Lot Occitanie jardinbourian.animation@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 09:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00



L’événement Vide-jardin au Jardin Bourian Dégagnac a été mis à jour le 2024-02-01 par OT Cazals-Salviac