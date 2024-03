Vide-greniers Association « Une si belle différence » Une si belle différence Saint-Rémy-de-Provence, dimanche 7 avril 2024.

L’Association « Une si belle différence » organise un vide-greniers dans la Salle Jean Macé le dimanche 7 avril de 9h à 17h !

Une Si Belle Différence organise un vide-greniers dimanche 7 avril à la salle Jean Macé à Saint-Rémy-de-Provence. Les bénéfices de cet événement nous permettront de mener à bien nos projets et d’aider les familles touchées par le handicap.



Ce vide-greniers se déroulera de 9h à 17h (8h pour les exposants). Nous n’accepterons pas d’encombrant. Une buvette et une petite restauration seront proposées.



Les renseignements et réservations se font par téléphone. .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur unesibelledifference@gmail.com

