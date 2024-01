VIDE GRENIER chemin du Plain Ventron, dimanche 19 mai 2024.

VIDE GRENIER chemin du Plain Ventron Vosges

Dimanche

L’association autonome des parents élèves de Ventron organise un vide grenier et le retrait des commandes de plants. 8h-12h : retraits des plants aux ateliers municipaux, les commandes de plants sont à effectuer avant le 6 mai 2024. 8h-17h : vide grenier au terrain de jeux (Chalet Marcel), buvette et restauration sur place, 2€ le mètre. Accueil des exposants à 7h. Listes des plants, inscriptions et renseignements à Madame Christelle Binder.Tout public

0 EUR.

chemin du Plain Terrain de jeux de Ventron

Ventron 88310 Vosges Grand Est binderchristelle@gmail.com

Début : 2024-05-19 08:00:00

fin : 2024-05-19 17:00:00



L’événement VIDE GRENIER Ventron a été mis à jour le 2024-01-26 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES