VIDE GRENIER Teyran, dimanche 28 avril 2024.

VIDE GRENIER Teyran Hérault

Vos armoires débordent, vous avez fait le ménage de printemps, vous voulez vous débarrasser de certains objets, habits, jouets et autres trésors en tout genre…ça tombe bien !

Le Vide-Grenier de l’école de Musique de la MJC de Teyran vous attend.

Une buvette avec un café, du thé, des boissons, des gâteaux et autres délices sera proposée sur place.

Les exposants pourront arriver et s’installer à partir de 6h.

En cas de pluie, l’événement sera annulé pour tous les exposants, y compris ceux qui seront à l’intérieur.

NB: Nous demanderons à tous les exposants de repartir avec leurs invendus !

Nous vous remercions pour votre participation et n’hésitez pas en parler autour de vous. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 08:00:00

fin : 2024-04-28 13:00:00

Rue du stade

Teyran 34820 Hérault Occitanie

