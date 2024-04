VIDE GRENIER Saint-Chély-d’Apcher, dimanche 16 juin 2024.

VIDE GRENIER Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Venez faire un tour au troisième vide greniers organisé par l’association Mission Enfants IPA. Grâce aux évènements caritatifs qu’ils organisent, cette association contribue à l’amélioration des conditions de vie et d’accueil des enfants et des familles de pays défavorisés. Une buvette est disponible sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 07:30:00

fin : 2024-06-16 16:30:00

Parking du Pontet

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie missionenfantsipa@laposte.net

