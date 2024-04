Vide grenier Salle Polyvalente Roquefort, dimanche 5 mai 2024.

Vide grenier Salle Polyvalente Roquefort Landes

Venez vivre une journée remplie de surprises et de trouvailles uniques ! L’Apel de l’école Ste Elisabeth vous convie à son très attendu Vide-Grenier !

Que vous soyez chineur chevronné ou amateur curieux, l’événement vous promet une expérience inoubliable. Découvrez une variété d’articles à des prix irrésistibles, et pour recharger vos batteries entre deux découvertes, une délicieuse restauration sera disponible sur place à la buvette des P’APEL.

Réservez dès maintenant votre emplacement pour vendre vos trésors ou venez simplement profiter de l’ambiance conviviale et des bonnes affaires ! 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 08:30:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Salle Polyvalente 515 avenue de l’Armagnac

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine apel.sainteelisabeth40@gmail.com

L’événement Vide grenier Roquefort a été mis à jour le 2024-04-02 par OT Landes d’Armagnac