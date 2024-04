Vide grenier Port Sud – devant la salle de quartier Ramonville-Saint-Agne, dimanche 23 juin 2024.

Vide grenier Recycler ce qui ne vous sert plus, offrir une seconde vie aux objets, vêtements, meubles, jouets etc…. Acheter des objets moins chers, mais aussi rencontrer ses voisins… Dimanche 23 juin, 08h00 Port Sud – devant la salle de quartier Entrée libre

Début : 2024-06-23T08:00:00+02:00 – 2024-06-23T18:00:00+02:00

Venez nombreux partager ce moment de convivialité et participer ainsi à une manifestation citoyenne et éco-responsable

Comme l’an dernier, vous pourrez vous restaurer sur place, restauration agriculture responsable, buvette consignée.

Port Sud – devant la salle de quartier 19 Av. Émile Zola Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

