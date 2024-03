Vide grenier Montégut, dimanche 23 juin 2024.

Vide grenier Montégut Landes

Marre de voir vos malles et votre grenier remplis d’affaires que vous n’utilisez plus, qui encombre de l’espace que vous souhaiteriez exploiter ? C’est le moment de faire des heureux en les mettant à la vente lors d’un vide-grenier à Montégut !

Inscription pour un emplacement avant le 19 Juin

Et entre 2 cartons à chiner, on profite des animations proposées par Lous Tchancayres et des ballades en voitures anciennes.

Inscription pour un emplacement avant le 19 Juin.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 08:00:00

fin : 2024-06-23 17:00:00

Place des Platanes

Montégut 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine sylvaindubourdieu@gmail.com

L’événement Vide grenier Montégut a été mis à jour le 2024-03-26 par OT Landes d’Armagnac