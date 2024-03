Vide-Grenier Joué-lès-Tours, dimanche 26 mai 2024.

Vide-Grenier Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Dimanche

Vide-grenier organisé par l’Association des Parents d’Élèves de l’École élémentaire du Morier, cette 4ème édition aura lieu dans la cour de l’école élémentaire.

Buvette et restauration sur place !

Tous les bénéfices servent à financer les activités et sorties scolaires et extra scolaires des élèves de l’école élémentaire du Morier. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 09:00:00

fin : 2024-05-26 18:00:00

Rue du Morier

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire ape.ecoledumorier@gmail.com

