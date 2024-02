Vide Grenier Festif de la BIC Plaine des sports Ayguemorte-les-Graves, dimanche 26 mai 2024.

Vide Grenier Festif de la BIC Plaine des sports Ayguemorte-les-Graves Gironde

Nous vous invitons à ce nouveau vide grenier festif de la BIC des Graves le dimanche 26 Mai 2024 sur la plaine des sports de la commune d’Ayguemorte les Graves, située à 15 minutes au sud de Bordeaux !

Au programme de cette journée festive concert, dj set, bar à huitres, grillades et surtout le plein de bonnes affaires.

Sur une scène montée pour l’occasion, se succèderont de 11h à 17h30

BUMPKIN SKA CLUB (ska jazz)

LEFTCORNER (rocksteady reggae)

THE SIFUNKY SOCIETY (afrobeat funk)

LES FRERES CORMIERS (jazz’n’swing)

BIC Sound System

Et toujours bar à huitres, grillades, frites, bières et vins locaux et bonne humeur en continu !

! Nous vous attendons nombreux !! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 06:30:00

fin : 2024-05-26

Plaine des sports 58 Avenue du Général de Gaulle

Ayguemorte-les-Graves 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine bicdesgraves@gmail.com

L’événement Vide Grenier Festif de la BIC Ayguemorte-les-Graves a été mis à jour le 2024-02-13 par OT Montesquieu