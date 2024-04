Vide grenier de l’association Matéo Port de Carro Martigues, samedi 20 avril 2024.

Vide grenier de l’association Matéo Port de Carro Martigues Bouches-du-Rhône

L’occasion de dénicher des trésors. Le vide grenier se déroulera sur le parking des Ragues à Carro. Au profit de l’association Matéo restons positifs face aux lymphomes. Seul on va vite , ensemble on va plus loin !

Inscription obligatoire pour les exposants, via Helloasso.

Le vide grenier est ouvert à tous.

En participant à ce traditionnelle vide grenier, vous contribuerez aux actions de l’association, à l’hôpital de la Conception. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 05:00:00

fin : 2024-04-20 16:00:00

Port de Carro Parking des Ragues

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Vide grenier de l’association Matéo Martigues a été mis à jour le 2024-04-04 par Office de Tourisme de Martigues