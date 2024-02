Vide Grenier Cornus, dimanche 5 mai 2024.

Vide Grenier Cornus Aveyron

Organisé par l’Association des Parents d’Elèves de Cornus, Fondamente et St-Beaulize

A partir de 9h (pour le public) jusqu’à 16h.

Entrée gratuite pour les visiteurs

Buvette et restauration possible sur place

Tombola organisée durant la journée.

Si le temps le permet, le vide-greniers aura lieu à l’extérieur, autour de la salle des fêtes (ou à l’intérieur en cas de mauvais temps).

A noter l’APE organise en amont une vente de plants de légumes et fleurs en partenariat avec les Serres de Montjaux.

Pour connaitre la liste des plants à vendre et passer commande, contactez l’épicerie de Cornus ou de Fondamente ou envoyez un mail à l’APE. Commande avant le 16 mars. EUR.

Cornus 12540 Aveyron Occitanie apeacornusfondamente@gmail.com

