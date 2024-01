VIDE-GRENIER CORNEILHAN Corneilhan, mercredi 1 mai 2024.

L’Association des Ados (A.D.A) organise un vide-grenier et une vente de muguet avec restauration et buvette sur place. N’hésitez pas à venir y faire un tour !

Place de la République

Corneilhan 34490 Hérault Occitanie

Début : 2024-05-01 07:00:00

fin : 2024-05-01



