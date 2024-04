Vide grenier aux arènes L’ Amphithéâtre romain Arles, dimanche 5 mai 2024.

Vide grenier des arènes le 5 mai de 7h30 à 16h30.

Trouvez votre bonheur autour des arènes ! Organisé par les 2 associations de quartier ( Hauture et Portes d’Arles) ce VIDE GRENIER garantie aux exposants et aux chalands Découvertes et transactions dans la Bonne Humeur et la convivialité,autour des célèbres arènes romaines et à proximité des terrasses accueillantes. .

Début : 2024-05-05 07:30:00

fin : 2024-05-05 16:30:00

L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Vide grenier aux arènes Arles a été mis à jour le 2024-04-01 par Office de Tourisme d’Arles